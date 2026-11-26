Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кабмин направил в Госдуму законопроект, уточняющий правила оказания универсальных услуг связи – телефонной связи и доступа в интернет. Документ размещен в думской электронной базе.

Как поясняют авторы инициативы, проект подготовлен по итогам анализа правоприменительной практики и призван актуализировать действующие нормы.

В настоящее время универсальные услуги включают телефонную связь через таксофоны, многофункциональные устройства и инфоматы, а также интернет и мобильную связь через точки доступа. Из закона предлагается убрать упоминания многофункциональных устройств и инфоматов как неактуальных.

Таксофоны сохраняются как средство связи, однако Минцифры России получит право решать, оказывать ли через них универсальные услуги. При оказании телефонной связи через средства коллективного доступа должен появиться бесплатный доступ к экстренным оперативным службам.

В населенных пунктах, где проживает от 100 до 1 тысячи человек и нет мобильной связи, точка доступа должна быть оборудована средствами подвижной радиотелефонной связи. Если точка подключена по волоконно-оптической линии, скорость передачи данных должна составлять не менее 10 мегабит в секунду.

Порядок прекращения оказания универсальных услуг связи сможет определять правительство. Минцифры получит право устанавливать перечень населенных пунктов, где оказываются услуги телефонии и интернета, проверять их соответствие критериям и определять очередность подключения. Срок договора с оператором универсального обслуживания предлагается сократить с трех лет до одного года.

Действие универсальных услуг также распространят на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области – сейчас это касается только Крыма и Севастополя. Численность населения населенных пунктов будут определять по данным Всероссийской переписи населения. До первой после вступления закона в силу переписи правительство сможет установить особенности определения численности на территориях субъектов, определяемых президентом.

Проект направлен на повышение эффективности использования средств резерва универсального обслуживания, а приоритетом называется подвижная радиотелефонная связь как наиболее удобный способ получения услуг. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Кроме того, Минцифры РФ подготовило проект актуализированной Стратегии развития отрасли связи, в который вошли меры по сохранению и развитию сетей проводного вещания в многоквартирных домах. В министерстве пояснили, что около 70% россиян живут в таких домах, а развитие проводного вещания обеспечивает дополнительный охват услугами связи и оповещением жителей.