Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 10:56

Общество

ФАС начала применять новые полномочия по контролю доступа провайдеров в дома

Фото: depositphotos/Wirestock

ФАС России начала применять новые полномочия по контролю доступа операторов связи в многоквартирные дома. Служба уже возбудила несколько дел, сообщили в ведомстве.

Поправки в КоАП РФ, расширяющие эти полномочия, вступили в силу в августе 2026 года. Теперь управляющие многоквартирными домами лица могут нести административную ответственность за нарушения при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на общем имуществе.

Как пояснили в ФАС, речь идет об отказе в допуске сотрудников оператора к общему имуществу, взимании платы за размещение и эксплуатацию сетей, невыполнении необходимых для доступа действий, а также иных действиях или бездействии, мешающих проведению работ. Новая мера призвана обеспечить недискриминационный доступ операторов к инфраструктуре и защитить право граждан на качественные услуги связи.

В частности, томское управление ФАС возбудило дело в отношении жилищного кооператива за недопуск ПАО "Ростелеком" в многоквартирный дом для проведения работ. Также рассматривается вопрос о привлечении ТСН "Радуга" к ответственности за недопуск ООО "Интеллект телеком" к объектам общего имущества для восстановления работоспособности оборудования.

До этого ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы компании "ПИК". После этого служба решила оштрафовать "ПИК" и оператора связи "Ловител" за ограничение доступа сторонних провайдеров в многоквартирные дома. Оператору связи, в частности, назначен оборотный штраф – от 1 до 15% выручки на рынке оказания услуг доступа к сети Интернет.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика