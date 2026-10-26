ФАС начала применять новые полномочия по контролю доступа провайдеров в дома

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ФАС России начала применять новые полномочия по контролю доступа операторов связи в многоквартирные дома. Служба уже возбудила несколько дел, сообщили в ведомстве.

Поправки в КоАП РФ, расширяющие эти полномочия, вступили в силу в августе 2026 года. Теперь управляющие многоквартирными домами лица могут нести административную ответственность за нарушения при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на общем имуществе.

Как пояснили в ФАС, речь идет об отказе в допуске сотрудников оператора к общему имуществу, взимании платы за размещение и эксплуатацию сетей, невыполнении необходимых для доступа действий, а также иных действиях или бездействии, мешающих проведению работ. Новая мера призвана обеспечить недискриминационный доступ операторов к инфраструктуре и защитить право граждан на качественные услуги связи.

В частности, томское управление ФАС возбудило дело в отношении жилищного кооператива за недопуск ПАО "Ростелеком" в многоквартирный дом для проведения работ. Также рассматривается вопрос о привлечении ТСН "Радуга" к ответственности за недопуск ООО "Интеллект телеком" к объектам общего имущества для восстановления работоспособности оборудования.

До этого ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы компании "ПИК". После этого служба решила оштрафовать "ПИК" и оператора связи "Ловител" за ограничение доступа сторонних провайдеров в многоквартирные дома. Оператору связи, в частности, назначен оборотный штраф – от 1 до 15% выручки на рынке оказания услуг доступа к сети Интернет.

