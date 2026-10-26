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26 октября, 14:41

Политика

ВВС Финляндии проведут учения недалеко от границы с Россией

Фото: AP/Czarek Sokolowski

Военно-воздушные силы Финляндии проведут 2–5 ноября учения Vilkku 26. Маневры пройдут в том числе вблизи российской границы, говорится в сообщении Карельского воздушного командования ВВС Финляндии.

Местом проведения выбрана авиабаза Риссала. К учениям привлекут истребители F/A-18 Hornet: экипажи будут выполнять дневные и ночные полеты по программам летной подготовки, а также отрабатывать взаимодействие с другими эскадрильями. Полеты запланированы на востоке страны, в районе между Куопио, Куусамо и Оулу.

Хельсинки регулярно организует военные учения, в том числе с привлечением подразделений НАТО и вблизи российской границы.

Ранее СМИ писали, что моряки атомных подводных лодок в Великобритании отрабатывают защиту от беспилотников с помощью пожарных шлангов. Отмечалось, что это единственное наземное средство противовоздушной обороны, пока субмарины находятся в порту.

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