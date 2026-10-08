LBC: стая гиен преследовала британских солдат на учениях в Кении

Фото: 123RF.com/mazikab

Военнослужащие полка герцога Ланкастерского, готовящиеся к переброске на восточный фланг НАТО, столкнулись со стаей гиен во время учений Haraka Storm в Кении. Об этом сообщила радиостанция LBC.

Инцидент произошел в регионе Лайкипия у подножия горы Кения, когда отряд патрулировал окрестности. По словам младшего капрала Коннора Брэди, гиены преследовали солдат во время выполнения задач.

"Когда слышишь, что за тобой идут гиены, сначала немного теряешься, но потом направляешь на них белый свет и шумишь, и они отстают", – рассказал военный.

Как отметил Брэди, в рамках подготовки военнослужащие изучали порядок действий при нападении диких животных. В британском министерстве обороны уточнили, что учения в Кении проводятся перед переброской полка на восточный фланг НАТО для сдерживания якобы российской агрессии.

Ранее пятеро парашютистов НАТО застряли на деревьях во время международных учений Falcon Leap в Бельгии. Из-за порывов ветра солдат унесло в лес, и парашюты запутались в кронах деревьев. Одному из военных удалось выбраться самостоятельно, остальных пришлось снимать спасателям и альпинистам.