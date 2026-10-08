Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 20:04

Политика
Главная / Новости /

LBC: стая гиен преследовала британских солдат на учениях в Кении

Стая гиен преследовала британских солдат на учениях в Кении

Фото: 123RF.com/mazikab

Военнослужащие полка герцога Ланкастерского, готовящиеся к переброске на восточный фланг НАТО, столкнулись со стаей гиен во время учений Haraka Storm в Кении. Об этом сообщила радиостанция LBC.

Инцидент произошел в регионе Лайкипия у подножия горы Кения, когда отряд патрулировал окрестности. По словам младшего капрала Коннора Брэди, гиены преследовали солдат во время выполнения задач.

"Когда слышишь, что за тобой идут гиены, сначала немного теряешься, но потом направляешь на них белый свет и шумишь, и они отстают", – рассказал военный.

Как отметил Брэди, в рамках подготовки военнослужащие изучали порядок действий при нападении диких животных. В британском министерстве обороны уточнили, что учения в Кении проводятся перед переброской полка на восточный фланг НАТО для сдерживания якобы российской агрессии.

Ранее пятеро парашютистов НАТО застряли на деревьях во время международных учений Falcon Leap в Бельгии. Из-за порывов ветра солдат унесло в лес, и парашюты запутались в кронах деревьев. Одному из военных удалось выбраться самостоятельно, остальных пришлось снимать спасателям и альпинистам.

Читайте также


политикаживотныеза рубежом

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика