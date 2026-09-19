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19 сентября, 16:53

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Bild: Бундесвер отказывает русским немцам в службе на восточном фланге НАТО

Бундесвер начал отказывать русским немцам в службе на восточном фланге НАТО

Фото: ТАСС/DPA/Karl-Josef Hildenbrand

Бундесвер не допускает русских немцев к службе в бригаде в Литве из-за соображений безопасности. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, немецкие военные проходят проверку на безопасность, и некоторые ее не прошли из-за наличия корней в России и Белоруссии. При этом продолжать службу в Бундесвере им разрешается, как и посещать родственников, но о таких поездках необходимо заранее уведомлять руководство.

Тех, кто не прошел проверку, которую проводит военная контрразведка MAD, переводят на должности с базовым уровнем допуска к информации.

Как пишет СМИ, в Минобороны Германии подтвердили отказы русским немцам в службе на восточном фланге НАТО. Однако в ведомстве заверили, что якобы военных, имеющих семейные связи с Россией или Белоруссией, не подвергают стигматизации или дискриминации.

Ранее пятеро парашютистов НАТО застряли на деревьях во время международных учений Falcon Leap в Бельгии. Из-за порывов ветра солдат унесло в лес, и парашюты запутались в кронах деревьев. Одному из военных удалось выбраться самостоятельно, остальных пришлось снимать спасателям и альпинистам.

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