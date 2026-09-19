Более 290 лифтов заменят в исторических жилых домах в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В исторических жилых домах в центре Москвы заменят 294 лифта в рамках капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Лифтовое оборудование меняется по истечении 25 лет эксплуатации. Например, в настоящее время работы проходят в доме 50, строении 3, на Бакунинской улице. Здание было возведено в 1912 году. В семиэтажном кирпичном доме есть два подъезда, в каждом из них заменят по одному пассажирскому лифту.

Замена подъемников организована также в пятиэтажном доме по адресу Старая Басманная улица, дом 20, корпус 2. Здание построено в 1927 году по проекту архитектора Бориса Сидорова. Оно имеет три подъезда. В каждом из них установлен один пассажирский лифт. Один из подъемников уже обновили, в этом году специалисты заменят еще два.

Кроме того, работы проводятся в Дегтярном переулке в доме 15, корпусе 2. Он был возведен в 1910 году по индивидуальному проекту. В пятиэтажном доме с цокольным этажом и чердаком один подъезд, где и заменят единственный лифт.

В рамках программы капремонта в жилых домах Москвы уже установили более 55 тысяч новых лифтов. В этом году планируется заменить 5,5 тысячи подъемников, при этом 2,9 тысячи из них уже смонтировали. Лидерами по замене станут ЮАО и ЮЗАО, там установят свыше 750 и более 800 лифтов соответственно.

