Обломки БПЛА упали на территории пяти частных домов на Кубани

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обломки БПЛА упали на территории пяти частных домов в станице Анастасиевская Славянского района Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По данным штаба, пострадавших нет. В станице частично повреждены остекление, кровля и облицовка домов, а также забор и теплица. На месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее обломки сбитых украинских дронов повредили школьный спортзал и частные дома в Краснодарском крае. Никто не пострадал.

Также в Ростовской области после воздушной атаки оказались повреждены более 5 частных и 8 многоквартирных домов. В частности, в Азове пострадали пять домовладений, а также четыре автомобиля.