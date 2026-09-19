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19 сентября, 21:38

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Дмитриев: Европа поняла, что столкнулась с самым серьезным энергокризисом

Европа поняла, что столкнулась с самым серьезным энергокризисом – Дмитриев

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Европейские политики поняли, что Европа столкнулась с самым серьезным энергетическим кризисом в своей истории. Об этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал на своей странице в соцсети Х.

Страны Евросоюза спровоцировали этот кризис своим отказом от российского газа, отмечал ранее Дмитриев. Он привел данные о заполнении газохранилищ в Европе на фоне приближающейся зимы.

По его словам, хранилища Германии заполнены всего на 47,6% при привычном показателе 75%, а Нидерландов – на 38,5% при 77%.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что европейская экономическая модель долгое время опиралась на дешевые энергоресурсы из России, открытую мировую торговлю и растущий доступ на китайский рынок. Однако сейчас эти основы разрушаются, в том числе из-за отказа от российских энергоносителей.

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