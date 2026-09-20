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Киевский режим является главным инструментом НАТО для попытки срыва российских выборов. Об этом заявила интервью "Вестям" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, это неудивительно, поскольку на Украине, где выборы фактически отсутствуют, уже, вероятно, забыли, что такое свободное волеизъявление граждан.

Дипломат отметила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют избирательные участки дронами, а также напомнила о чудовищных терактах в отношении руководителей участковых избирательных комиссий.

Ранее Захарова заявила, что Запад развернул кампанию по срыву голосования россиян. По ее словам, речь идет в том числе о попытках распространения информации, которая призвана сорвать выборы или использовать электронные процедуры не для выбора представителей, а для их блокировки.