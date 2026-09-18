Захарова заявила, что Запад развернул кампанию по срыву голосования россиян

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в кампании, направленной на срыв голосования россиян на выборах. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

По ее словам, речь идет в том числе о попытках распространения информации, которая призвана сорвать выборы или использовать электронные процедуры не для выбора представителей, а для их блокировки.

Дипломат отметила, что в таком случае это будет не волеизъявление, а махинация, и к этому, по ее утверждению, активно призывают.

Она также сообщила, что частично за рубежом выборы уже прошли, и в МИД готовятся к тому дню, когда должно состояться голосование.

Ранее Захарова заверила, что российское внешнеполитическое ведомство круглосуточно находится в постоянном контакте со всеми загранучреждениями по этому вопросу. По ее словам, коллективы российских загранучреждений делают все для обеспечения безопасности избирательных участков за рубежом.