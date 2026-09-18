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18 сентября, 07:58

Общество

Назван размер зарплаты срочников в пожарных подразделениях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Военнослужащим по призыву, которые проходят службу в пожарных частях МЧС РФ, установлен ежемесячный оклад в размере 2 758 рублей. Соответствующая норма закреплена постановлением правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Таким образом, по уровню денежного довольствия они будут приравнены к срочникам в Росгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, пограничной службе ФСБ и ФСО.

После последней индексации в октябре 2025 года там действует та же ставка – 2 758 рублей. При этом призывники в Вооруженных силах РФ получают ежемесячный оклад в размере 2 644 рублей.

Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщал, что достиг договоренности с Минобороны о направлении военнослужащих по призыву на службу в пожарные подразделения МЧС. Эти меры обусловлены нехваткой пожарных: на тот момент средний некомплект в стране превышал треть, а средняя укомплектованность составляла 65,5%.

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