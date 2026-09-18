18 сентября, 16:56Происшествия
Число отравившихся в кафе в Казани выросло до 60
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Число случаев кишечной инфекции после употребления продукции кафе Nan Kebab в Казани увеличилось до 60. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
"В том числе 18 человек выявлены активно", – уточнили в ведомстве.
По факту массового отравления посетителей кафе возбуждено уголовное дело. Сначала было известно о 33 заболевших, у 22 из них анализы подтвердили сальмонеллу. В больницу попали 28 человек.
Во время проверки в кафе выявили нарушения, а продукцию изъяли из оборота. Всего с реализации сняли 20 партий общим весом 44 килограмма, после чего заведение опечатали и направили материалы в суд.