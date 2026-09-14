Дело возбуждено после отравления 33 человек в кафе в Казани

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Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после отравления посетителей кафе Nan Кebab в Казани. Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по Татарстану.

В ходе мониторинга СМИ следствие выявило публикации, в которых сообщалось, что посетители одного из кафе в Авиастроительном районе почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью.

В настоящее время проводятся следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначаются необходимые экспертизы и допрашиваются свидетели.

33 случая кишечной инфекции зарегистрировали в Казани 12 и 13 сентября. По данным Роспотребнадзора, у 22 из заразившихся лабораторно подтверждена сальмонелла. Все пострадавшие ели в заведении 9–11 сентября – в основном это была шаурма, закрытая пицца и кебаб.

В ходе проверки специалисты обнаружили в кафе многочисленные нарушения. С реализации было снято 20 партий продукции общим весом 44 килограмма. После этого заведение опечатали, а материалы передали в суд.

