Врач Галлямова: начинать лечение атопического дерматита нужно до подросткового возраста

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Вовремя начатое лечение и использование эмолентов поможет ослабить проявления атопического дерматита. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

14 сентября отмечается Всемирный день атопического дерматита. По словам эксперта, в развитии заболевания важную роль играет генетическая предрасположенность.

"Человеку по наследству передается несовершенство поверхностного слоя кожи, который в результате не может справиться с барьерной функцией. Из-за этого в более глубоких слоях могут возникать иммунные воспаления", – пояснила врач.

При этом в большинстве случаев заболевание проявляется именно в детстве. Врачи диагностируют его по многим признакам, но родители способны заметить самые первые и яркие из них – сильный зуд и сухость кожи (в том числе губ, вокруг глаз). Могут появиться красные высыпания, которые чаще всего локализуются в локтевых и подколенных сгибах, отметила Галлямова.





Юлия Галлямова врач-дерматолог, доктор медицинских наук Заметив такие проявления, очень важно обратиться к врачу и начать следовать его рекомендациям. При правильном подходе в раннем возрасте можно "поймать болезнь за хвост", и тогда вероятность того, что уже во время пубертата заболевание сильно ослабнет и не будет проявляться в будущем, сильно возрастает.

Если же патологию никак не лечить, иммунное воспаление может нарастать как снежный ком, и в итоге присоединятся признаки другой атопии. Например, высыпания на коже и зуд начнут сопровождаться еще и слезотечением и сильным насморком.

При этом для окружающих заболевание не представляет опасности, атопический дерматит не заразен. Однако сам больной очень страдает.

"Мучает сильный зуд, который не дает нормально спать, заниматься обычными делами и в итоге вызывает раздражение и стресс. Они, в свою очередь, являются одними из главных триггеров воспаления, а значит, больной попадет в замкнутый круг. К тому же не надо забывать, что, расчесывая кожу, можно занести инфекцию, что приведет к гнойным язвам", – предупредила дерматолог.

В основе лечения атопического дерматита лежит применение специальных эмолентов, которые глубоко увлажняют поверхностный слой и помогают сохранить естественный барьер кожи. К тому же таким пациентам особенно важно соблюдать здоровый образ жизни и, главным образом, снижать количество стрессовых ситуаций, подчеркнула Галлямова.

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