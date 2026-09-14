Адвокат Конышев: за нанесение тату животному грозит до 5 лет колонии

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Нанесение татуировки животному можно квалифицировать как жестокое обращение, которое карается штрафом до 80 тысяч рублей и лишением свободы на срок до 5 лет. Об этом Москве 24 рассказал адвокат Андрей Конышев, комментируя ситуацию вокруг сфинкса из Ростова.

По информации издания Baza, татуировщик из Ростова вытатуировал на коже кота породы сфинкс рисунок, после чего выбросил его на улицу. В материале подчеркивалось, что животное послужило для него в качестве "тренировочной модели". Кота обнаружила на улице прохожая.

"Раньше статья о жестоком обращении с животными (245 УК РФ) предусматривала смешные штрафы, причем под жестокостью подразумевалось все, вплоть до убийства. В последние годы статью видоизменили, в том числе до реального лишения свободы. Это связано с появлением групп подростков в интернете, которые сколачивали банды, издевались над зверями, снимали на видео, выкладывали не только на российские, но и на зарубежные сайты", – сказал адвокат.

По словам Конышева, если психиатрическая экспертиза покажет, что человек, совершивший преступление над животным, здоров, но имеет садистские наклонности, ему грозит реальное лишение свободы. При этом наказание зависит от состава преступления и варьируется от штрафа до лишения свободы.

Как пояснил адвокат, на решение судьи обычно влияет наличие судимостей и смягчающих вину обстоятельств. Кроме того, оно зависит от того, какой вред был нанесен здоровью животного в соответствии с результатом медицинской экспертизы.

"При нанесении татуировки животное вряд ли сидело смирно: оно либо получало удары, либо было связано, и у него есть повреждения на теле, либо было что-то иное", – добавил Конышев.

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