Сотрудница магазина на Ставрополье жестоко убила бездомных котят

Сотрудница одного из сетевых магазинов в городе Светлоград в Ставропольском крае жестоко убила бездомных котят, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу благотворительного фонда "Кусочек счастья для бездомной кошки".

Уточняется, что местная жительница нашла коробку с котятами у магазина и пыталась их пристроить через соцсети. Но когда волонтеры прибыли к магазину, то животные уже были мертвы.

Сотрудника торговой точки призналась, что убила животных свернув им шеи и сломав позвоночники. В пресс-службе сетевого магазина заявили, что сотрудницу отстранили от работы и ведут процесс увольнения. Ритейлер принес извинения всем, кого задела эта ситуация и отметил, что забота о животных входит в корпоративные ценности.

Ранее жительница Красноярска выбросила из окна шестого этажа семерых щенков, все они погибли. Выяснилось, что 33-летняя женщина решила избавиться от них, чтобы не заниматься поисками новых хозяев или подбором приюта. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

