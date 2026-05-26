Пилоты потерпевшего крушение самолета доставлены в больницу в Красноярске

Командир воздушного судна и пилот-наблюдатель самолета "Аэропакт-22", совершившего жесткую посадку, были доставлены в больницу в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Отмечается, что один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Инцидент с самолетом произошел 25 мая в Красноярском крае. Сразу после взлета с посадочной площадки Осиновый Мыс экипаж воздушного транспорта, принадлежащего авиакомпании "Аэропром", доложил об отказе двигателя и был вынужден совершить аварийную посадку.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает две ключевые версии случившегося: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна.