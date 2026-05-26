Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 15:19

Транспорт

Аэроклубы Подмосковья не получали официальной информации о запрете на полеты

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Аэроклубы Подмосковья не получали официальной информации о запрете на полеты. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказали представители частных компаний по организации полетов.

Ранее о подобном запрете для гражданских самолетов сообщили в Межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов. Речь идет о полетах на высоте до 5,1 тысячи метров.

Несмотря на то что новые правила должны вступить в силу в начале июня, аэроклубы продолжают принимать заявки на полеты. В частных компаниях информацию о запрете называют неподтвержденной, однако некоторые советуют клиентам пока не оплачивать услуги.

Запрет может затронуть до тысячи пилотов и несколько десятков летных школ и аэроклубов. В Минтрансе и Росавиации данную ситуацию пока не комментировали.

Зона запрета будет включать в том числе территории на западе вплоть до границы с Белоруссией и районом полетной информации (РПИ) Санкт-Петербург, на севере – до РПИ Санкт-Петербург, на северо-востоке – до РПИ Екатеринбург, на востоке и юго-востоке – до РПИ Самара, на юге – до зоны временного режима, действующего в этой части страны.

Новые правила при этом не коснутся регулярных и чартерных рейсов, следующих по маршрутам обслуживания воздушного движения (ОВД), а также полетов для оказания медпомощи и эвакуации, выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередачи и полеты по госконтрактам.

Бизнес оказался под угрозой из-за запретов на полеты малой авиации под Москвой

Читайте также


транспортгородэксклюзив

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика