Аэроклубы Подмосковья не получали официальной информации о запрете на полеты. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказали представители частных компаний по организации полетов.

Ранее о подобном запрете для гражданских самолетов сообщили в Межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов. Речь идет о полетах на высоте до 5,1 тысячи метров.

Несмотря на то что новые правила должны вступить в силу в начале июня, аэроклубы продолжают принимать заявки на полеты. В частных компаниях информацию о запрете называют неподтвержденной, однако некоторые советуют клиентам пока не оплачивать услуги.

Запрет может затронуть до тысячи пилотов и несколько десятков летных школ и аэроклубов. В Минтрансе и Росавиации данную ситуацию пока не комментировали.

Зона запрета будет включать в том числе территории на западе вплоть до границы с Белоруссией и районом полетной информации (РПИ) Санкт-Петербург, на севере – до РПИ Санкт-Петербург, на северо-востоке – до РПИ Екатеринбург, на востоке и юго-востоке – до РПИ Самара, на юге – до зоны временного режима, действующего в этой части страны.

Новые правила при этом не коснутся регулярных и чартерных рейсов, следующих по маршрутам обслуживания воздушного движения (ОВД), а также полетов для оказания медпомощи и эвакуации, выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередачи и полеты по госконтрактам.