27 мая, 09:20

Суд вернул актеру Ливанову, поэту Энтину и продюсеру Аминову иск к "Цирку чудес"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Арбитражный суд Москвы вернул актеру Василию Ливанову, поэту Юрию Энтину и продюсеру Малику Аминову их иск, в котором они просили взыскать более 11 миллионов рублей с ООО "Цирк чудес продакшн". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.

Иск был заявлен о взыскании компенсации, подробности оснований требований не приводились. Третьим лицом истцы просили привлечь к делу Российское авторское общество.

Исковое заявление поступило в суд в марте этого года, однако было оставлено без движения, поскольку истцы не представили информацию о себе, не приложили доказательства претензионного порядка урегулирования спора, а также сведения о наличии юридического образования у лица, подписавшего иск.

Устранить недостатки они должны были до 4 мая, но, так как Ливанов, Энтин и Аминов этого не сделали, суд вернул исковое заявление без рассмотрения.

По данным платформы "БИР-Аналитик", единственный участник московского ООО "Цирк чудес продакшн" и его гендиректор – Татьяна Шульгина. В качестве основного вида деятельности указана "деятельность учреждений культуры и искусства". Под брендом "Цирк чудес" проходят цирковые представления на нескольких площадках в столице и на одной площадке в Санкт-Петербурге, указано на сайте цирка.

Ранее актриса Настасья Самбурская (настоящая фамилия – Терехова. – Прим. ред.) выиграла суд у блогера из дуэта "Немагия", который распространил порочащие сведения. Вместе с приятелем он снимал якобы разоблачающие видео о знаменитостях и пытался доказать, что актриса работает в эскорте. Самбурская требовала взыскать компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей, судебные издержки и неустойку.

