В Грузии исследуют вина из коллекций Наполеона и Сталина

Фото: 123RF.com/joruba

Минсельхоз Грузии начинает изучение энотеки тбилисского "Винного завода № 1", где хранятся вина из коллекций руководителя СССР Иосифа Сталина и французского императора Наполеона I Бонапарта. Об этом заявила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили подчеркнул, что "Винный завод № 1" хранит спиртные напитки и вина, выдержка которых превышает два века. Это говорит о важной роли грузинского государства в истории культуры вина. Чиновник назвал страну родиной этого вида алкоголя.

"Именно древнейшая традиция производства вина определила особое место нашей страны на карте мира и сделала из нее важную часть торговых и культурных отношений в течение многих веков. Сегодня мы являемся свидетелями того процесса, который определит Грузию в центре международного внимания в качестве носителя уникальной винной культуры", – отметил он во время мероприятия, приуроченного к открытию погреба.

Сонгулашвили добавил, что коллекция "хранит память о Наполеоне и Сталине".

В свою очередь, представители Национального агентства вина озвучили предположение, что часть бутылок доставили в Грузию из частных коллекций Сталина и Наполеона. В учреждении не исключили, что во время своего исследования найдут вина, которые принадлежали другим известным историческим личностям.

Минсельхоз добавил, что около 20 тысяч коллекционных бутылок с вином хранятся на "Винном заводе № 1". Это алкоголь премиум-класса грузинского и зарубежного производства. Национальное агентство государственного имущества передало винную энотеку министерству. Цель изучения коллекции – дать возможность грузинскому вину в очередной раз оказаться в центре внимания всего мира и продать уникальные экземпляры во время аукционных торгов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что на время приостанавливает в России продажи части алкоголя из Армении. Речь идет о некачественном товаре. В частности, о некоторых марках вин и коньяка.