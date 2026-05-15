Эксперт Минздрава Зыков: меньше всего алкоголя потребляют на Северном Кавказе

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Максим Стулов

Меньше всего алкоголя в России потребляют жители Северного Кавказа, Ставропольского края, Тувы и Москвы. Об этом сообщил начальник управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков, передает газета "Известия".

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в апреле в Чеченской Республике этот показатель составил 0,02 литра чистого спирта на человека, в Ингушетии – 0,63 литра, в Дагестане – 0,9 литра.

При этом больше всего алкоголя потребляют в Ненецком автономном округе (НАО) – 18,2 литра, в Еврейской автономной области (ЕАО) – 14,76 литра и на Чукотке – 14,17 литра.

Если смотреть на средний показатель по стране за прошлый год – это 8,06 литра спирта на человека, что на 24% меньше, чем в 2016-м. 10 лет назад было 10,6 литра, отметил Зыков.

Как пояснил вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев, эта статистика связана с тем, что жители Северного Кавказа в целом нетолерантны к употреблению спиртного. Некоторые торговые сети в Дагестане, например, не продают алкоголь вообще.

Что касается Москвы – жители столицы приобретают алкогольные напитки часто, однако выбирают что-то не очень крепкое. Поэтому в статистике снижается число употребления именно чистого спирта, добавил Ставцев.

Ранее в Совете Федерации призвали усилить контроль за продажей алкоголя в России. По словам первого заместителя председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, законодательство об алкогольном регулировании предусматривает ряд существенных запретов на продажу алкоголя, в том числе по времени и вблизи социально значимых объектов.

