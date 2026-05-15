Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 09:27

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Минздрава Зыков: меньше всего алкоголя потребляют на Северном Кавказе

В Минздраве назвали самые трезвые регионы России

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Максим Стулов

Меньше всего алкоголя в России потребляют жители Северного Кавказа, Ставропольского края, Тувы и Москвы. Об этом сообщил начальник управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков, передает газета "Известия".

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в апреле в Чеченской Республике этот показатель составил 0,02 литра чистого спирта на человека, в Ингушетии – 0,63 литра, в Дагестане – 0,9 литра.

При этом больше всего алкоголя потребляют в Ненецком автономном округе (НАО) – 18,2 литра, в Еврейской автономной области (ЕАО) – 14,76 литра и на Чукотке – 14,17 литра.

Если смотреть на средний показатель по стране за прошлый год – это 8,06 литра спирта на человека, что на 24% меньше, чем в 2016-м. 10 лет назад было 10,6 литра, отметил Зыков.

Как пояснил вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев, эта статистика связана с тем, что жители Северного Кавказа в целом нетолерантны к употреблению спиртного. Некоторые торговые сети в Дагестане, например, не продают алкоголь вообще.

Что касается Москвы – жители столицы приобретают алкогольные напитки часто, однако выбирают что-то не очень крепкое. Поэтому в статистике снижается число употребления именно чистого спирта, добавил Ставцев.

Ранее в Совете Федерации призвали усилить контроль за продажей алкоголя в России. По словам первого заместителя председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, законодательство об алкогольном регулировании предусматривает ряд существенных запретов на продажу алкоголя, в том числе по времени и вблизи социально значимых объектов.

Читайте также


обществорегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика