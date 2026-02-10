Форма поиска по сайту

10 февраля, 10:34

Правила розничной продажи алкоголя изменятся в России в сентябре

Фото: depositphotos/Sonar

Правила розничной продажи алкоголя изменятся в России с 1 сентября, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

Он уточнил, что с осени нужно будет указывать ИНН, телефон организации, а также кадастровые номера объектов недвижимости, в которых планируется в розницу торговать алкогольной продукцией еще при подаче заявления на лицензию. Такие же изменения затронут общепит.

По его словам, на принятие решения о выдаче лицензии понадобится 15 рабочих дней с даты регистрации документов, а при дополнительной экспертизе – 25 дней. В настоящее время решение принимается в течение 30 дней.

Более того, продолжил Антропенко, бумажные документы останутся в прошлом. Исключением станет ситуация, когда магазин или точка общепита находятся в населенном пункте, который не подключен к интернету.

Собеседник агентства напомнил, что по действующему законодательству запрещена розничная продажа алкогольных напитков на территориях, которые прилегают к образовательным и культурным учреждениям. Границы прилегающих территорий определяются решениями органов местного самоуправления.

Новые меры, считает Антропенко, помогут быстрее выявлять недобросовестные организации, торгующие спиртными напитками.

Ранее в ГД внесли законопроект о нанесении устрашающих рисунков, а также информации о вреде алкоголя на этикетки спиртной продукции. Предполагается, что предупреждающие надписи будут сопровождаться картинками с изображением недугов или пораженных органов человека, вызванных чрезмерным потреблением алкоголя.

В ГД предложили запретить продажу алкоголя в аэропортах

