Зеленский заявил, что предпочитает продолжение боев "плохому миру"

Фото: ТАСС/AP/Mindaugas Kulbis

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что предпочитает продолжение боевых действий заключению "плохого мира". Об этом он сообщил в интервью изданию The Atlantic.

Лидер Украины отметил, что не примет мирное соглашение на унизительных для Киева условиях. По его словам, украинские власти торопятся закончить боевые действия, но это не то же самое, что торопиться заключить мир на любых договоренностях.

Зеленский также обратился к президенту США Дональду Трампу, отметив, что достижение мира на Украине позволило бы ему закрепить за собой репутацию миротворца. По словам украинского президента, американский лидер хочет достичь сделки до промежуточных выборов в США.

"Да, он хочет, чтобы погибло меньше людей. Но если мы с вами говорим как взрослые люди, то для него это просто политическая победа", – заявил Зеленский.

В статье The Atlantic также отмечается, что президент Украины, возможно, готов отказаться от восточной части ДНР. Это станет самой тяжелой уступкой для Киева, уточнили двое неназванных советников Зеленского.

Ранее Зеленский сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет на следующей неделе – 17 или 18 февраля. По словам политика, с соответствующей инициативой выступил Вашингтон. Он также рассказал, что на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос.

Вместе с тем украинский лидер опроверг проведение выборов президента и референдума на Украине до 15 мая. Тем не менее, добавил он, Киев готов рассмотреть любые предложения на этот счет со стороны США.