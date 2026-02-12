Форма поиска по сайту

12 февраля, 21:17

Транспорт

В ЦОДД рассказали о системе самоочистки умных дорожных камер Москвы от снега

Фото: 123RF.com/eporohin

Благодаря системе очистки от снега столичные дорожные камеры продолжают передавать четкое изображение даже в период снегопадов. Об этом ТАСС заявили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"Интеллектуальная транспортная система Москвы функционировала стабильно. Все типы оборудования имеют специальную защиту, что обеспечивает бесперебойную работу даже в период зимних холодов и сильных снегопадов", – рассказали в ЦОДД.

Например, у камер есть дворники и бачок с незамерзающей жидкостью, которая подается автоматически и защищает линзы от загрязнения и обледенения.

Отмечается, что в интеллектуальную транспортную систему Москвы входят свыше 66 тысяч светофоров, 3,7 тысячи комплексов фотовидеофиксации, примерно 500 электронных табло и 1,5 тысячи умных камер. Таким образом, за ситуацией на столичных дорогах получается следить постоянно. На умных экранах появляется вся актуальная для автомобилистов информация.

Ранее сообщалось, что дорожные камеры ЦОДД зафиксировали более 41 миллиона нарушений ПДД в 2025 году. Это на 6% меньше, чем в 2024-м. Каждое восьмое ДТП с пострадавшими происходит из-за нарушений скоростного режима. При этом в местах установки камер число ДТП снижается до 30%.

Умные камеры ЦОДД стали фиксировать проезд СИМ по полосам для машин

