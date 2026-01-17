Форма поиска по сайту

17 января, 12:31

Транспорт

Число нарушений ПДД сократилось на 6% в столице в 2025 году

Фото: depositphotos/Emevil

Дорожные камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы зафиксировали более 41 миллиона нарушений ПДД в прошлом году. Это на 6% меньше, чем в 2024-м, заявил ТАСС заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр отметил, что в настоящее время в столице работают свыше 3,7 тысячи комплексов фотовидеофиксации, способные распознавать 67 видов нарушений на дорогах. Они расположены в местах аварийности и там, где водители часто не соблюдают ПДД.

По словам Ликсутова, каждое восьмое ДТП с пострадавшими происходит из-за нарушений скоростного режима. Превышение средней скорости всего на 1 километр в час увеличивает количество смертельных аварий на 4–5%.

В местах установки камер число ДТП снижается до 30%, подчеркнул собеседник агентства. При улучшении ситуации на участке комплексе фотовидеофиксации перераспределяют в места, где необходим дополнительный контроль. Каждый год так перемещают до 20% камер, уточнил заммэра.

Ранее сообщалось, что с января по декабря 2025 года число аварий, связанных с выездом авто на встречную полосу движения, снизилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. По данным ЦОДД, число погибших в таких ДТП уменьшилось на 58%.

Доступ к записям с городских камер видеонаблюдения может появиться у россиян

