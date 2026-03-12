ТАСС: исполнители теракта в "Крокусе" слушали приговор с опущенными головами

Второй Западный окружной военный суд приговорил исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", а также большинство их пособников к пожизненному заключению 12 марта. Еще четыре фигуранта получили сроки от 19 до 22 лет. Все подробности – в материале Москвы 24.

"Преступление совершено в интересах Украины"

Второй Западный окружной военный суд огласил приговор причастным к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл", который произошел 22 марта 2024 года. По данным СМИ, на оглашение пришли более 50 журналистов.

Исполнители теракта Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода Муродали (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также их пособники были признаны виновными по всем пунктам, в зависимости от роли каждого:



теракт;

содействие террористической деятельности;

прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности;

организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации;

незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов;

незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств;

незаконное изготовление оружия;

незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств;

приготовление к теракту;

фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ.

Исполнители теракта были приговорены к пожизненному заключению. Первые 17 лет они отбудут в тюрьме, остальное – в колонии особого режима. Также каждому из них назначен штраф по 990 тысяч рублей. По словам корреспондента ТАСС, преступники выслушали приговор с опущенными головами.

Пожизненные сроки также получили 11 пособников террористов. Кроме того, Алишеру Касимову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который предоставил преступникам квартиру в аренду, суд назначил наказание в виде 22 лет и 5 месяцев лишения свободы. Первые 7 лет он будет отбывать срок в тюрьме, затем – в колонии строгого режима.

Также наказание получили родственники Фаридуни – братья Аминчон и Диловар Исломовы и их отец Исроил (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они продали боевикам автомобиль, на котором те пытались скрыться после совершения теракта. За свои действия члены семьи получили 19 лет и 11 месяцев, из которых первые 7 проведут в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.

Отец братьев, по словам журналистов, рыдал на скамье подсудимых. Следствие установило, что Исломовы, а также Касимов были в курсе планов террористов и способствовали их реализации.

Удовлетворил суд и все 27 гражданских исков, которые были поданы в рамках уголовного дела. Также в пресс-службе отметили, что у осужденных изъяли 4,3 миллиона рублей, полученных для совершения теракта, плюс автомобиль, на котором преступники пытались скрыться, и арендованную преступниками квартиру.

В то же время официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко подчеркнула, что продолжается следствие в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации, которая причастна к событиям в "Крокусе". Все они объявлены в международный розыск и заочно арестованы, а для их поиска ведомство сотрудничает с коллегами из других государств.





Светлана Петренко официальный представитель Следственного комитета РФ Достоверно установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране.

Также в Следкоме подчеркнули, что часть обвиняемых причастна к подготовке теракта в Дагестане – планировалось подорвать развлекательный комплекс в Каспийске. Однако это преступление было предотвращено.

При этом адвокаты некоторых фигурантов дела, получивших пожизненные сроки, заявили РИА Новости, что будут обжаловать вынесенные приговоры. Недовольны вердиктом и потерпевшие по делу, однако они, наоборот, требуют более сурового наказания, рассказал адвокат пострадавших Даниэль Готье.

"Приговором мы не довольны, так как четверым пособникам террористов в ходе судебных прений мы требовали по 25 лет колонии, а им назначили на порядок ниже наказание", – заявил защитник.

По словам Готье, потерпевшие хотят, чтобы виновным увеличили сроки, "с минимальным количеством свиданий и посылок". Условия же в заключении должны быть самыми строгими, выразил он позицию своих клиентов.

"Понял, что нас используют в интересах другой страны"

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером 22 марта 2024 года перед концертом группы "Пикник". Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода Муродали ворвались в здание, после чего подожгли зрительный зал, а также открыли огонь по посетителям и сотрудникам. От их рук погибли 149 человек, еще 609 получили травмы. Кроме того, один человек числится пропавшим без вести. Материальный ущерб от теракта составил около шести миллиардов рублей, сообщал глава СК Александр Бастрыкин.

По данным СМИ, нападение длилось 14 минут, после чего террористы сели в автомобиль, проданный семьей Исломовых, и поехали в сторону Брянской области до границы с Украиной. При этом в самом начале пути они наехали на семью с детьми: это тоже было частью атаки, указано в материалах уголовного дела. В итоге боевики не доехали до границы примерно 100 километров, так как были задержаны.

В Следственном комитете установили, что подготовка к теракту началась за несколько месяцев до его совершения. Часть преступников приехала в Россию из-за границы, где проходила первоначальную подготовку. Также группа лиц искала средства и оружие непосредственно на территории РФ.





Светлана Петренко официальный представитель СК РФ Другие фигуранты на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации. После этого оно было перевезено в город Каспийск, откуда и было доставлено в Московский регион непосредственно перед терактом.

В показаниях одного из исполнителей – Саидакрами Рачабализоды Муродали – указано, что подготовку и совершение теракта полностью координировал некий Сайфулло, сообщало РИА Новости со ссылкой на слова террориста.

"Мы точно знали, что пути нашего отхода на Украину с территории России уже были продуманы и спланированы, поэтому никаких дополнительных действий со своей стороны не предпринимали. Кроме того, Сайфулло заверил, что помощь в пересечении границы окажет группа, ожидающая нас в Брянской области", – зафиксировано в показаниях боевика.

Более того, адвокат Далерджона Мирзоева Олег Власов ранее утверждал, что боевики рассматривали возможность совершить теракты в том числе на Красной площади и в одной из столичных синагог.

В Генпрокуратуре РФ сообщали, что некоторые обвиняемые состояли в трех террористических ячейках, которые были созданы гражданами Таджикистана в интересах Украины. Вербовщики заманили их туда, "апеллируя к их религиозным чувствам", подчеркнули в ведомстве. Кроме того, в материалах дела указано, что за исполнение теракта кураторы пообещали по 1 миллиону рублей.





один из обвиняемых во время допроса Я понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками.

Во время судебных заседаний исполнители теракта обращались к потерпевшим со словами соболезнования. При этом родные погибших старались не посещать слушания, чтобы не переживать события того дня еще раз.

По данным СМИ, из-за совершения или причастности к теракту родственники некоторых фигурантов отреклись от них. Только один адвокат ходатайствовал, чтобы разрешить подзащитному звонить пожилым родителям. Кроме того, прокурор во время заседаний настаивал на лишении гражданства РФ тех из оказавшихся на скамье подсудимых, кто его приобрел.

Ровно через год после теракта рядом с "Крокусом" был открыт мемориал в память о жертвах преступления. В июле 2025-го начались работы по восстановлению фасада здания.