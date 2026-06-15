Более 2,5 миллиона человек побывали на площадках фестиваля "Времена и эпохи"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В столице завершился исторический фестиваль "Времена и эпохи", который проходил с 10 по 14 июня в рамках проекта "Лето в Москве". Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, на центральных и окружных площадках побывали более 2,5 миллиона человек. В число самых популярных локаций вошли ландшафтный парк "Митино", кинопарк "Москино" и парк "Радуга".

"Наибольший интерес у посетителей вызвали зрелищные реконструкции сражений Отечественной войны 1812 года. Популярностью также пользовались выставки воинского снаряжения разных периодов и мастер-классы по народным ремеслам", – отметила Сергунина.

Гостей фестиваля ждали свыше 1,1 тысячи часов мастер-классов, экспозиции на бульварах, экскурсии, спектакли и многое другое. Акцент в этом году был сделан не только на военной истории, но и на культурном наследии страны: литературе, театре, музыке и танце.

В ландшафтном парке "Митино" желающим предлагали понаблюдать за тренировками русской и французской кавалерии времен 1812 года, в парке "Радуга" – заглянуть в кузнечную, лучную, кожевенную и свечную мастерские. Для посетителей парка "Покровское-Стрешнево" подготовили концерты, выступления гимнастов, мимов и цирковые номера.

В рамках спецпроекта "Закулисье истории" москвичей и туристов приглашали познакомиться с уличными экспозициями. Например, выставку на площади Революции посвятили работе кинооператоров и фотографов в годы Великой Отечественной войны. На Тверской площади можно было увидеть мужские костюмы и женские платья конца XIX – начала XX века.

Среди тем мероприятий на окружных площадках – "Музыка Победы", "Культура русского Средневековья" и "Античный театр". На них проводили познавательные викторины, уроки по танцам и ораторскому искусству, читки стихов.

Проект "Лето в Москве" – ключевое событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни города. Главная тема этого года – "Время быть вместе", а цель всех мероприятий – объединить и сблизить жителей столицы.

Ранее сообщалось, что "Биокластер" на ВДНХ и Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева подготовили тематическую программу в преддверии Дня бабочек, 18 июня. Она состоится в рамках Московской музейной недели.

