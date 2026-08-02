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Ограничения сняты в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В настоящее время авиагавани возвращаются к штатному приему и выпуску гражданских самолетов, уточнили в федеральном агентстве воздушного транспорта.

Соответствующие меры безопасности в первом аэровокзале начали действовать вечером 1 августа. Тогда объявлялось, что гавань обслуживала рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

Особый режим работы во втором аэропорту, в свою очередь, вводился ранним утром 2-го числа. В обоих случаях пассажиров предупреждали о возможном изменении в расписании прилетов и вылетов.