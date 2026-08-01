Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения введены в аэропорту Внуково, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, поскольку в районе аэропорта введены временные ограничения на использование воздушного пространства. В расписании рейсов возможны корректировки, а его статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Минтрансе сообщили, что до 2030 года в России будут модернизированы как минимум 75 международных и региональных аэропортов, включая строительство новых терминалов. Работы пройдут в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы".

