ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 раз за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За минувшие сутки украинские военные 104 раза атаковали территорию Белгородской области с помощью беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в MAX.

По его словам, силы ПВО сбили и подавили 204 дрона. Кроме того, противник совершил 12 обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также 7 раз сбросил взрывные устройства с БПЛА. Удары пришлись по 15 округам области.

"В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены 14 человек. Семь из них госпитализированы в больницы. Если потребуется, окажем всю необходимую дополнительную помощь", – подчеркнул Шуваев.

Врио губернатора также поблагодарил военных за работу, отметив их колоссальный труд.

Всего в ночь на 2 августа прилеты украинских дронов фиксировались в Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Орловской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской и Тульской областях, а также в Московском регионе, Крыму, Краснодарском крае и над акваториями Азовского и Черного морей.

Общее количество нейтрализованных дежурными средствами ПВО ударных летательных аппаратов достигло 635.