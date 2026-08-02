Средства ПВО уничтожили за ночь 635 беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России в ночь на 2 августа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты в Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Орловской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской и Тульской областях, а также в Московском регионе, Крыму, Краснодарском крае и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Саратовской области в результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На месте уже работают все оперативные службы.

Кроме того, в ходе воздушной атаки погибли двое мирных жителей. Власти региона окажут необходимую помощь близким и родным погибших. Также в результате ударов БПЛА есть пострадавшие, их число в данный момент уточняется.