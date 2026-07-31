Автобус маршрута Краснодар – Донецк был атакован БПЛА зарубежного производства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, применили зарубежный беспилотный летательный аппарат для атаки на автобус, следовавший по маршруту Краснодар – Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в СК РФ.

Во время осмотра места происшествия специалисты нашли фрагменты, которые, по предварительной оценке, могут принадлежать иностранному ударному дрону самолетного типа, уточнил собеседник журналистов.

Об ударе по автобусу стало известно в пятницу, 31 июля. Атака ВСУ была осуществлена, когда транспорт передвигался в районе поселка Кутейниково на востоке ДНР.

В результате пострадали не менее 8 человек, всех госпитализировали. При этом один из них попал в реанимацию в тяжелом состоянии.