ВСУ атаковали в ДНР автобус маршрута Краснодар – Донецк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус маршрута Краснодар – Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Амвросиевского округа Игоря Лызова.

Инцидент произошел в 04:15 31 июля в районе поселка Кутейниково на востоке ДНР. В результате атаки ранены как минимум 8 человек, их направили в больницу. Кроме того, 1 из пострадавших при ударе ВСУ находится в тяжелом состоянии – он в реанимации, резюмировал Лызов.

Ранее ВСУ нанесли с помощью БПЛА удар по рейсовому автобусу на трассе Луганск – Светлодарск. В результате ранения получили 10 человек.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал инцидент тяжелым военным преступлением Он также обратил внимание, что ВСУ используют противопехотные мины и взрывные устройства против мирных жителей. Также украинские силы применяют мины "новые лепестки" для ударов по гражданским объектам.

