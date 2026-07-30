Мирошник назвал атаку ВСУ на автобус Луганск – Светлодарск тяжким военным преступлением

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому рейсовому автобусу Луганск – Светлодарск является тяжким военным преступлением. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в своем канале в MAX.

Дипломат также подчеркнул, что за последний месяц ВСУ совершили целую серию преднамеренных ударов по гражданским автобусам.

Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус на трассе Луганск – Светлодарск 29 июля. В результате ранения различной степени тяжести получили 10 человек. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Кроме того, при атаке по территории Донецкой Народной Республики погиб мужчина, который в момент удара находился в автомобиле в поселке Луганское. Глава региона Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибшего.