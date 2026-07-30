Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 10:02

Общество
Главная / Новости /

Гинцбург: онковакцины для 20 пациентов с меланомой подготовят в течение 1,5–2 месяцев

Гинцбург назвал сроки получения онковакцины для 20 пациентов с меланомой

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Персональные онковакцины для пациентов с меланомой будут готовы в течение 1,5–2 месяцев, максимум 3. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург.

Первую такую вакцину 1 апреля получил 60-летний житель Курской области с раком кожи. В настоящее время в очереди на введение препарата находятся порядка 20 человек.

Гинцбург отметил, что генетическая информация по первым 10 пациентам уже находится в работе центра, проведен синтез.

В мае сообщалось, что первый пациент, получивший российскую пептидную вакцину от колоректального рака "Онкопепт", уже перенес 6 введений препарата. Отмечалось, что вакцина хорошо переносится, она безопасна и дает тот иммунный ответ, который адекватен.

Тем временем центр вирусологии "Вектор" приступил к разработке мРНК-вакцин против ВИЧ (СПИД), оспы обезьян и клещевого энцефалита. Среди их преимуществ – относительно высокая скорость и простота разработки по сравнению с классическими подходами.

Роспотребнадзор советует начать вакцинацию в сентябре для защиты от эпидемии

Читайте также


медицинаобщество

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика