Гинцбург: онковакцины для 20 пациентов с меланомой подготовят в течение 1,5–2 месяцев

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Персональные онковакцины для пациентов с меланомой будут готовы в течение 1,5–2 месяцев, максимум 3. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург.

Первую такую вакцину 1 апреля получил 60-летний житель Курской области с раком кожи. В настоящее время в очереди на введение препарата находятся порядка 20 человек.

Гинцбург отметил, что генетическая информация по первым 10 пациентам уже находится в работе центра, проведен синтез.

В мае сообщалось, что первый пациент, получивший российскую пептидную вакцину от колоректального рака "Онкопепт", уже перенес 6 введений препарата. Отмечалось, что вакцина хорошо переносится, она безопасна и дает тот иммунный ответ, который адекватен.

Тем временем центр вирусологии "Вектор" приступил к разработке мРНК-вакцин против ВИЧ (СПИД), оспы обезьян и клещевого энцефалита. Среди их преимуществ – относительно высокая скорость и простота разработки по сравнению с классическими подходами.