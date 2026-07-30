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30 июля, 11:59

Происшествия

Автомобилист, попавший в ДТП с автобусом в Татарстане, мог уснуть за рулем

Фото: МАХ/"Прокуратура Республики Татарстан"

Водитель легкового автомобиля, попавший в ДТП с микроавтобусом с детской хоккейной командой, мог уснуть за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Предварительно установлено, что водитель Ford Focus 2002 года рождения сначала заснул за рулем, а следом выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Ford Transit. В салоне автобуса на тот момент находились 12 детей.

Обстоятельства ДТП еще выясняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. В МВД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в утомленном состоянии.

Авария произошла утром 30 июля в Лаишевском районе. В результате ДТП 4 ребенка пострадали – они доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казани с различными травмами. Состояние пациентов врачи оценивают как средней тяжести.

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