Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Татарстане

Фото: МАХ/"Прокуратура Республики Татарстан"

ДТП с участием автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду, произошло в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Авария случилась на автодороге Казань – Оренбург – Боровое Матюшино. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным автобусом Ford. В результате ДТП есть пострадавшие.

На место происшествия для выяснения обстоятельств и координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Лаишевского района Андрей Наумов. Процессуальная проверка, которую проводят органы предварительного расследования, взята на контроль.

В свою очередь, пресс-служба министерства здравоохранения республики дополнила, что пострадали четверо детей. Их всех доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казани с различными травмами, в том числе черепно-мозговой, сотрясением мозга и компрессионным переломом позвоночника. Состояние пациентов врачи оценивают как средней тяжести.

"По оценкам врачей, угрозы жизни нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь, привлечены ведущие специалисты", – уточнили в ведомстве.

Другая авария с общественным транспортом ранее произошла на автодороге Симферополь – Евпатория в Сакском районе Крыма. Водитель, управлявший Lada Granta, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "ПАЗ Вектор".

В результате погибли водитель седана, а также двое детей 2010 и 2017 годов рождения. При этом еще один ребенок 2022 года рождения был доставлен в больницу с травмами.