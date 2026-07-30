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30 июля, 11:48

Происшествия

Почти 10 тысяч человек умерли из-за жары в Германии с начала 2026 года

Фото: ТАСС/EPA/JENS SCHLUETER

Почти 10 тысяч человек умерли в Германии из-за жары с начала 2026 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на Институт Роберта Коха (RKI), входящий в структуру министерства здравоохранения ФРГ.

По данным института, на 19 июля 2026 года число смертей, связанных с жарой, достигло 9,8 тысячи. Это максимальный показатель за последние 10 лет.

Европа с июня переживает аномально жаркую погоду. В некоторых странах столбики термометров превысили 40 градусов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только за одну неделю в июне в Европе скончались свыше 1,3 тысячи человек.

Отмечалось, что жилые дома, рабочие места и школы не были рассчитаны на такие температуры. Кроме того, из-за аномальной жары во Франции начались лесные пожары. По данным на июль, число эвакуированных людей из-за пожаров на юго-западе государства достигло 220 тысяч.

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