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30 июля, 12:31

Происшествия

Бывший арбитр использовал ИИ для подготовки аргументов на защите в суде

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Бывший футбольный арбитр, обвиняемый в подкупе и незаконном влиянии на результат матча, использовал ИИ для создания защитной позиции в суде. Об этом сообщили в МВД России.

На первоначальном допросе мужчина полностью признал вину и раскаялся, однако позже отказался от своих показаний. Как выяснили следователи, обвиняемый с помощью нейросетей подготовил новую версию защиты и в строгом соответствии с ней изменил показания, чтобы избежать уголовной ответственности.

"Данный факт был установлен в ходе осмотра мобильного телефона обвиняемого. Указанные обстоятельства зафиксированы в материалах уголовного дела", – говорится в сообщении.

Кроме того, ранее фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако мужчина неоднократно покидал место постоянного проживания без разрешения следователя, а также звонил представителям РФС и действующим арбитрам, пытаясь согласовать позицию по делу. В связи с нарушением условий подписки его перевели под домашний арест.

Ранее сотрудники следственного департамента МВД, ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции и ФСБ выявили факт подкупа судьи на матче между "Химками" и "Аланией", который прошел 20 ноября 2023 года и завершился со счетом 4:1 в пользу первых.

По данным следствия, главный арбитр получил от руководства команды взятку в размере 2 миллионов рублей. Были задержаны судья и посредник, через которого передавались деньги. Возбуждено уголовное дело.

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