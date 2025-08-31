Суд в Москве оштрафовал семь бывших гандболистов за договорные матчи

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд в столице вынес приговор экс-гандболистам Даниилу Дмитриеву, Георгию Кириленко, Никите Гоголеву, Александру Морозову, Дмитрию Кандыбину, Дмитрию Фролову и Максиму Ермолину за организацию договорных матчей на чемпионате Европы в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Спортсменов признали виновными по уголовной статье "Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса".

Морозов был оштрафован на 350 тысяч рублей, а остальные гандболисты – на 300 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что московский футбольный клуб "Торпедо" исключили из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26 и оштрафовали на пять миллионов рублей из-за скандала с договорным матчем и подкупом судей. В грядущем сезоне место столичной команды займет клуб "Оренбург".

Совладелец "Торпедо" Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были заключены под стражу и отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, на 5 и 10 лет соответственно.

По данному делу под домашний арест также отправлен арбитр Богдан Головко, которому через посредника были переданы 1,5 миллиона рублей за оказание противоправного влияния на результат игры между клубами "Торпедо" и "Камаз".