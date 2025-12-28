Форма поиска по сайту

28 декабря, 23:04

Общество

Желтый уровень опасности продлен в Москве до 31 декабря из-за гололедицы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье до 31 декабря из-за гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать до 21:00.

Между тем высота снежного покрова может вырасти до 3 сантиметров в Москве в ночь на 29 декабря. По данным синоптиков, ночью температура составит от минус 4 до минус 6 градусов. При этом снег сохранится и днем 29 декабря, а столбики термометров в это время покажут от 3 до 5 градусов ниже нуля.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин отмечал, что морозы в столице не отступят после Нового года. Ночные температуры могут опуститься до 17–23 градусов к Рождеству, 7 января.

Кроме того, по его словам, температура воздуха ночью с 30 декабря по 1 января понизится до минус 10–15 градусов.

Морозы и снегопад ожидаются в Москве в новогоднюю ночь

обществопогодагород

