В России предложили ввести обязательный дресс-код в спортзалах

Фото: depositphotos/DimaGavrish

В России необходимо законодательно регламентировать внешний вид посетителей фитнес-центров и спортзалов, считает зампредседателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов. Об инициативе он рассказал в беседе с изданием "Абзац".

Общественник пояснил, что не имеет в виду введение строгих запретов, речь идет именно о соблюдении базовых норм приличия в общественных местах.

"Мы не предлагаем ходить в мешках или запрещать красивую спортивную форму. Речь идет об элементарных рамках: чтобы живот был прикрыт, ягодицы не были оголены, белье не просвечивало. Это вопрос уважения к себе и к тем, кто находится рядом", – высказался он.

Эксперт обратил внимание на то, что частыми посетителями таких общественных мест являются в том числе семьи с детьми. Однако, по его мнению, никто не должен объяснять ребенку, почему некоторые люди занимаются фактически в нижнем белье.

"Давайте оставим откровенные наряды для закрытых вечеринок или личной жизни, а спортзал сделаем местом здорового и приличного досуга", – призвал Иванов.

Его инициатива предполагает корректировку Федерального закона "О физической культуре и спорте". Причем ответственность за утверждение типовых правил посещения спортзалов, включающих обязательный пункт о дресс-коде, должна лечь на министерство спорта.

Помимо этого, нормы должны быть внедрены лицензированными спортивными учреждениями в их внутренние регламенты. В свою очередь, профильные учреждения, получающие госфинансирование или имеющие лицензию, обязаны включать такие правила в свои распорядки и публиковать их для всеобщего ознакомления.

"Нужно наделить администрации спортивных учреждений четким правом отказывать в посещении лицам, чей внешний вид не соответствует установленным нормам приличия. <...> Если человек пришел в неприличном виде, администратор обязан вежливо, но твердо объяснить ему правила и предложить либо переодеться, либо покинуть зал. В случае агрессивной реакции – вызывать полицию по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", – добавил общественник.

Более того, Иванов отметил необходимость введения административной ответственности для руководителей спортучреждений, если они не обеспечивают соблюдение установленных норм.

Схожее предложение, касающееся театров, ранее высказал ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе. Он провел аналогию с посещением храма, куда нельзя входить в шортах или с открытыми плечами.

Артист отметил, что Минкультуры России могло бы разработать соответствующие рекомендации или правила, которые бы регламентировали внешний вид посетителей.

