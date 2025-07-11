Юрист Яковлева: врачи и судьи обязаны соблюдать дресс-код во время жары

В Госдуме рекомендовали ввести менее строгий профессиональный дресс-код на период жаркой погоды. Пойдут ли работодатели на такой шаг и на какие сферы может распространиться мера, разбиралась Москва 24.

"Без перегрева"

Российским компаниям необходимо смягчать требования к внешнему виду сотрудников на время жаркой погоды. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

"Важно ослабить дресс-код и выбирать свободную одежду из натуральных тканей", – подчеркнул он.

Парламентарий также заметил, что не лишним было бы предусмотреть часы или дни "без перегрева". Практика активно применяется в других странах: таким образом, офисным сотрудникам по согласованию позволяют работать удаленно, а тем, кто трудится на улице, – выходить на смены раньше.

Однако прописать нормы на законодательном уровне сложно, отметил Антропенко. Поэтому, по его словам, заботиться о комфорте и здоровье своих кадров должно руководство.

В Госдуме неоднократно выдвигали инициативы по улучшению условий труда в жару. Например, ранее вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов предлагал обязать компании сокращать рабочий день по требованию сотрудников: при 28,5 градуса – на один час, а при 29-ти и выше – на четыре.

В итоге же документ отклонили. Как указано в итоговом решении правового управления, законодательство и так обязывает работодателей обеспечивать оптимальный микроклимат в офисах и производственных помещениях.

Не обязаны?

Идея сделать стандарты к профессиональному дресс-коду более лояльными в жаркую погоду оправдана. Работники начнут чувствовать себя лучше, а их продуктивность повысится, заявила Москве 24 учредитель HR-агентства, карьерный консультант Зилина Султанова.





Зилина Султанова учредитель HR-агентства, карьерный консультант Многие компании могли бы пойти на такой шаг. Особенно те, где сотрудники не взаимодействуют напрямую с клиентами, как, например, в IT, креативных индустриях или внутрикорпоративных офисах.

"Ослабление требований может выражаться в разрешении носить более легкую и свободную одежду. Например, ходить без пиджаков, в светлых рубашках, удобной обуви. То есть главное, чтобы образ оставался опрятным и соответствовал рабочей обстановке", – добавила она.

Однако Султанова усомнилась, что возможное нововведение примут в госучреждениях, полиции и банках. По словам эксперта, дресс-код существует не просто так: он создает единый стиль и помогает поддерживать профессионализм и дисциплину.

При этом в законодательстве не прописаны нормы касательно внешнего вида сотрудников. Ограничения, как правило, устанавливаются исключительно по инициативе компаний, рассказала Москве 24 эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

"Исключения составляет форменная одежда – халаты врачей, мантии судей и так далее. Работники таких сфер обязаны носить спецформу", – заметила эксперт.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Если при приеме на работу соискатель ознакомился с локальным актом организации, где указано, что он, например, должен ходить в костюме-тройке, он не вправе просить послаблений. В том числе при жаре. Но если официально прописанных правил нет, можно ходить в чем хочется.

По словам Яковлевой, нередко работодатель не имеет внутренних документов о дресс-коде, но заставляет соблюдать его, применяя ограничительные меры. Например, к якобы нарушившим правила применяют дисциплинарные взыскания, не пуская на работу.

Чтобы защитить себя от подобных злоупотреблений, необходимо обращаться в трудовую инспекцию или суд. Тогда компанию оштрафуют и принудят выплатить моральную компенсацию, заключила эксперт.

