Эксперт Лоикова: от работы в жарком офисе можно отказаться с сохранением зарплаты

Температура в Москве близка к рекордным значениям, сообщили синоптики. При этом жарко в это время может быть не только на улице, но и в столичных офисах. Что делать, если на рабочем месте пекло, расскажет Москва 24.

Жарче, чем на курорте

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Температура воздуха в Москве днем 8 июля составила 32 градуса, в то время как в Сочи столбики термометра показывали плюс 27,6. В столице значения немного не дотянули до рекорда 1999 года, когда воздух прогрелся до 34 градусов, отметили в Гидрометцентре.

В ночь на 9 июля в Москве тоже было жарче, чем на черноморском побережье. Воздух остыл до 22,6 градуса, а в Сочи было плюс 20, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В связи с жарой в столице действует оранжевый уровень погодной опасности. В транспорте пассажирам начали бесплатно раздавать питьевую воду.

При этом 12 июля в Москве может случиться новый температурный рекорд, утверждает руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" Возможно, 12 июля будет побит рекорд более чем вековой давности. Рекордная температура для этого дня была установлена в 1903 году и составила 34,5 градуса.

На фоне высоких температур директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин в беседе с РИА Новости напомнил, что, если в офисе жарче 28 градусов, сотрудник имеет право прервать свою деятельность.

"Исходя из сегодняшних требований закона, если температура воздуха больше допустимых пределов, то работать вообще нельзя (иначе будет нарушение санитарных правил и норм), а значит, работники имеют право отказаться от работы в таких условиях в соответствии со статьей 216 Трудового кодекса России", – объяснил эксперт.

Также в стране действуют рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым, если температура в офисе достигает 28,5 градуса, рабочий день нужно сократить на час, до 29 – на два, до 30,5 – на четыре. Однако по действующему законодательству работодатели не обязаны их выполнять.

Опасная работа

Из-за жары в помещениях становится душно, а нехватка воздуха может спровоцировать у сотрудника тепловой удар. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.





Виктор Лишин врач-терапевт При жаре важно следить за своим самочувствием в процессе работы. Например, если человек страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, у него увеличивается риск приступа. Внимательнее следует быть и аллергикам, поскольку они страдают из-за слабого кислородного обмена. В духоте становится еще сложнее, и человеку может стать плохо.

"Дышать становится тяжелее, в мозг поступает меньше кислорода. Человек начинает потеть, теряя жидкость, что также может привести к обезвоживанию. Поэтому важно, чтобы в офисе было прохладно, но и сидеть прямо под потоком холодного воздуха не стоит. Иначе можно заболеть", – подчеркнул специалист.

Из напитков терапевт посоветовал отдать предпочтение теплой воде или горячему чаю, которые нужно пить небольшими глотками. Холодная вода же не утоляет жажду из-за того, что задерживается в желудке до согревания. Вода комнатной температуры сразу всасывается в ткани, что способствует более быстрому утолению жажды, отметил Лишин.

При этом работодатель обязан обеспечивать приемлемые условия труда для своих сотрудников. В жару это работа кондиционеров в помещении или хотя бы вентиляторов, рассказала Москве 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Если этого нет, можно отказаться от работы без последствий и с сохранением заработной платы. А когда работодатель пренебрегает просьбами сотрудников и нормами СанПиНа, можно направить жалобу в Роспотребнадзор или трудовую инспекцию.

При этом в такую погоду многие работодатели идут навстречу подчиненным, переводя их на удаленку, добавила Лоикова.

