Эксперт Лоикова: от работы в жарком офисе можно отказаться с сохранением зарплаты

Температура в Москве близка к рекордным значениям, сообщили синоптики. При этом жарко в это время может быть не только на улице, но и в столичных офисах. Что делать, если на рабочем месте пекло, расскажет Москва 24.
Жарче, чем на курорте
Температура воздуха в Москве днем 8 июля составила 32 градуса, в то время как в Сочи столбики термометра показывали плюс 27,6. В столице значения немного не дотянули до рекорда 1999 года, когда воздух прогрелся до 34 градусов, отметили в Гидрометцентре.
В ночь на 9 июля в Москве тоже было жарче, чем на черноморском побережье. Воздух остыл до 22,6 градуса, а в Сочи было плюс 20, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В связи с жарой в столице действует оранжевый уровень погодной опасности. В транспорте пассажирам начали бесплатно раздавать питьевую воду.
При этом 12 июля в Москве может случиться новый температурный рекорд, утверждает руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
На фоне высоких температур директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин в беседе с РИА Новости напомнил, что, если в офисе жарче 28 градусов, сотрудник имеет право прервать свою деятельность.
"Исходя из сегодняшних требований закона, если температура воздуха больше допустимых пределов, то работать вообще нельзя (иначе будет нарушение санитарных правил и норм), а значит, работники имеют право отказаться от работы в таких условиях в соответствии со статьей 216 Трудового кодекса России", – объяснил эксперт.
Также в стране действуют рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым, если температура в офисе достигает 28,5 градуса, рабочий день нужно сократить на час, до 29 – на два, до 30,5 – на четыре. Однако по действующему законодательству работодатели не обязаны их выполнять.
Опасная работа
Из-за жары в помещениях становится душно, а нехватка воздуха может спровоцировать у сотрудника тепловой удар. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.
"Дышать становится тяжелее, в мозг поступает меньше кислорода. Человек начинает потеть, теряя жидкость, что также может привести к обезвоживанию. Поэтому важно, чтобы в офисе было прохладно, но и сидеть прямо под потоком холодного воздуха не стоит. Иначе можно заболеть", – подчеркнул специалист.
Из напитков терапевт посоветовал отдать предпочтение теплой воде или горячему чаю, которые нужно пить небольшими глотками. Холодная вода же не утоляет жажду из-за того, что задерживается в желудке до согревания. Вода комнатной температуры сразу всасывается в ткани, что способствует более быстрому утолению жажды, отметил Лишин.
При этом работодатель обязан обеспечивать приемлемые условия труда для своих сотрудников. В жару это работа кондиционеров в помещении или хотя бы вентиляторов, рассказала Москве 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
При этом в такую погоду многие работодатели идут навстречу подчиненным, переводя их на удаленку, добавила Лоикова.