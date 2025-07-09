Минувшая ночь в Москве была теплее, чем в Сочи

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Воздух в Москве в ночь на среду, 9 июля, остыл лишь до 22,6 градуса, что оказалось теплее, чем в Сочи. Об этом в беседе с РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что такую температуру зафиксировали на Балчуге, в центре столицы, а в Сочи прошедшей ночью было 20 градусов. Этот же показатель сопоставим с дневной нормой июля в Москве, которая по климату составляет 23,1 градуса.

При этом в Тушине было 18,8 градуса, а в Бутове – 17,2 градуса. На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 19,3 градуса. За всю историю существования этого метеопункта теплее была лишь ночь на 9 июля 1986 года, когда выявили 19,4 градуса.

"До конца недели столичные ночи будут такими же аномально теплыми – около 20 градусов при климатической норме 11,5 градуса", – отметил Тишковец.

В это же время синоптики обещают москвичам грозу с градом, а в некоторых районах города и Подмосковья осадки уже выпали. Определить фронт можно по кучевым облакам, сообщает телеканал "360" со ссылкой на метеоролога Екатерину Пестрякову.

Однако невозможно понять, где именно появится гроза – в этом месте или на расстоянии в 300 или 200 километров. Кроме того, чем жарче погода, тем выше вероятность выпадения града. Дело в том, что воздух нагревается от земной поверхности, но чем он теплее, тем быстрее достигает большей высоты.

"Там начинается такая круговерть, и образуются градины", – пояснила собеседница телеканала.

Она добавила, что есть медицинские типы погоды. Например, наступает спастический тип, который приносит высокое давление, из-за чего повышается парциальное давление кислорода. Из-за этого увеличивается риск проблем с давлением у гипертоников.

После дождя – удушливая влажно-тропическая погода, которая тоже не является благоприятной для человека.

"В этом году в Москве, видите, какие аномалии. Это закон Чижевского, что в мире происходит постоянное суммирование аномалий в ходе природных процессов", – пояснила она.

В свою очередь, заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова посоветовала в жару есть легкую пищу и пить больше воды. По ее словам, в зоне риска находятся жители старше 60 лет, так как у них снижена терморегуляция и повышен риск обезвоживания.

"Также это дети до пяти лет", – добавила Волкова.

Днем во вторник, 8 июля, воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до 32 градусов, тогда как в Сочи было всего 27,6 градуса. В прошлом году в Москве в этот день было 26,2 градуса, а температурный рекорд принадлежит 1999 году, когда фиксировали 34 градуса. Таким образом, 8 июля стало самым теплым днем в столице с начала года.

