Российских школьников в рамках курса по ИИ научат распознавать дипфейки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Школьников в рамках нового курса "Искусственный интеллект и информационная безопасность" научат защищать личную информацию, распознавать цифровые угрозы и отличать дипфейки. Об этом ТАСС рассказал эксперт Минпросвещения РФ, руководитель ИСМО имени В. С. Леднева Максим Костенко.

По его словам, учащиеся смогут познакомиться с историей развития нейросетей, вкладом российских ученых в эту сферу, а также возможностями применения ИИ в науке, медицине, промышленности и других областях. В рамках курса отдельный акцент сделают на критическом мышлении, вопросах этики и права, защите личной информации, противодействии интернет-мошенничеству и распознавании дипфейков.

"Именно поэтому разработанный нашим институтом курс объединяет два направления – искусственный интеллект и информационную безопасность", – уточнил Костенко.

До конца 2026/27 учебного года курс будет носить ознакомительный, пропедевтический характер. Его основная задача заключается в формировании у школьников базового представления о современных технологиях и обучении их безопасному и осознанному взаимодействию с ИИ. Еще одна цель – подготовить учащихся к дальнейшему, более углубленному изучению этой сферы.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что новый внеурочный курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность" появится во всех российских школах для учеников с 5-го по 11-й класс с 1 сентября 2027 года.

Для преподавания курса Минпросвещения РФ вместе с ведущими ИТ-компаниями готовит специальный учебник. Кроме того, разрабатывается платформа, с помощью которой школьники смогут безопасно использовать ИИ на практических занятиях.