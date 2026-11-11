Суд приговорил экс-министра Абызова к 14 годам колонии по делу о мошенничестве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Суд в Москве назначил бывшему министру по вопросам Открытого правительства России Михаилу Абызову наказание в виде 14 лет колонии строгого режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Вместе с тем он должен будет выплатить штраф в размере 80,1 миллиона рублей. Кроме того, экс-министр лишен права в течение 3 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах. Суд также лишил Абызова государственной награды. Приговор в законную силу еще не вступил.

Установлено, что Абызов, будучи бенефициаром зарубежной компании, а также два соучастника, убедили руководство акционерного общества продолжить инвестирование в компанию "Алион Энерджи Инк".

Злоумышленники знали, что на инвестирование в технологии в области солнечной энергетики выделена значительная сумма. При этом Абызову было известно, что у фирмы не получится направить средства на развитие технологии и обеспечить ее трансфер в Россию. В итоге он и соучастники похитили 5 миллионов долларов. По курсу на даты получения средств эта сумма равнялась более 350 миллионам рублей.

В августе 2019 года в отношении Абызова возбудили первое уголовное дело. По информации следователей, он в нарушение запрета, наложенного на него как члена правительства, в 2018 году лично и через доверенных лиц вел предпринимательскую деятельность.

Он вложил 115 миллионов долларов в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram, который в дальнейшем так и не реализовали. Вместе с тем стало известно, что в 2012–2018 годах фигуранты уголовного дела похитили у энергетических компаний СИБЭКО и РЭС 4 миллиарда рублей.

В декабре 2023-го гособвинение потребовало приговорить бывшего министра к 19,5 года колонии строгого режима. Однако суд назначил ему 12 лет колонии общего режима и штраф в размере 80 миллионов рублей. При этом Абызов был освобожден от ответственности по обвинению в незаконном предпринимательстве, так как срок давности преступления истек.

По делу также проходили экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов, его заместитель Максим Русаков, а также фигуранты Ян Балан и Оксана Роженкова. Степанов и Русаков, которых следствие наравне с экс-чиновником посчитало организаторами преступного сообщества, получили 8 и 12 лет колонии соответственно.

В октябре 2025 года Абызова отправили в СИЗО по новому уголовному делу о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК). Однако свою вину он тогда не признал.

