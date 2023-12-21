Абызова приговорили к 12 годам колонии и штрафу в 80 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Преображенский суд Москвы приговорил экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова к 12 годам колонии общего режима, сообщает ТАСС.

Абызова признали виновным в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. В качестве дополнительного наказания ему назначили штраф в размере 80 миллионов рублей.

При этом суд освободил Абызова от ответственности по обвинению в незаконном предпринимательстве в связи с истечением сроков давности.

Экс-гендиректора компании "Ру-ком" Николая Степанова и его заместителя Максима Русакова, которых следствие наравне с экс-министром посчитало организаторами преступного сообщества, суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима со штрафом 2 миллиона рублей и 12 годам колонии со штрафом 80 миллионов рублей соответственно.

Еще семерых фигурантов суд приговорил к срокам от 5 лет колонии общего режима до 9 лет в колонии строгого режима. Еще двоим подсудимым, Яне Балан и Оксане Роженковой, суд назначил штрафы по четыре миллиона рублей. Женщин освободили в зале суда.

В зависимости от роли каждого, фигурантов признали виновными в создании и участии в преступном сообществе, особо крупном мошенничестве, коммерческом подкупе, незаконном участии в предпринимательской деятельности, а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного от преступления.

Защита всех фигурантов собирается изучить приговоры, чтобы решить, обжаловать их или нет.

Уголовное дело в отношении Абызова возбудили в августе 2019 года. По версии следствия, бывший министр нарушил запрет, наложенный на него как на члена правительства РФ. В 2018 году он лично и через доверенных лиц занимался предпринимательством.

По данным правоохранителей, 115 миллионов долларов Абызов вложил в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых, который впоследствии реализован не был, а средства подлежали возврату в РФ. Кроме того, отмечалось, что в 2012–2018 годах фигуранты похитили у энергетических компаний СИБЭКО и РЭС 4 миллиарда рублей.

В сентябре 2021 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с Абызова и Альфа-Банка 126,5 миллиона долларов. 4 декабря 2023 года стало известно, что гособвинение попросило Преображенский суд Москвы приговорить бывшего министра к 19,5 года колонии строгого режима.



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