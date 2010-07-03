Абызов стал фигурантом нового уголовного дела

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Следователи завели новое уголовное дело на бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, рассказал его адвокат Александр Аснис.

Как передает "Интерфакс", дело возбудили по статье "Незаконное участие в предпринимательской деятельности". По версии СК, Абызов в нарушение запрета, наложенного на него как члена правительства РФ, в 2018 году лично и через доверенных лиц занимался предпринимательством.

По словам представителя защиты, обстоятельства из постановления о возбуждении нового дела не имеют никакого отношения к событиям 2011–2014 годов. Именно их расследуют в рамках уголовного дела о мошенничестве и создании преступного сообщества, по которому Абызову предъявили обвинение.

Басманный суд заключил его под стражу в марте. Экс-министр пробудет там до 25 октября.

Следствие полагает, что он создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с соучастниками Абызов обманул акционеров "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей". Так они похитили порядка 4 миллиардов рублей, принадлежащих этим компаниям, а деньги вывели за рубеж, заключили в СК. Бывший министр вину отрицает.

26 августа суд изъял имущество и счета по делу на 27 миллиардов рублей. Они принадлежат Абызову, его родственникам и фирмам, связанным с ним.