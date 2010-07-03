В деле Абызова могут оказаться другие фигуранты и эпизоды

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Следственный комитет РФ проверяет бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова на причастность к другим преступлениям, сообщает ТАСС.

Кроме того, устанавливаются и возможные соучастники преступления. "Следствие в настоящее время находится на стадии сбора доказательной базы", – говорится в сообщении.

Абызова задержали в марте по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере – хищении четырех миллиардов рублей. В мае срок следствия по делу экс-министра продлили до 25 июля.

Обвинение строится вокруг одной сделки: продажи Абызовым с партнерами ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акций фирм АСС, ПРиС, ПЭСК и РЭМиС.

На прошлой неделе суды арестовали имущество и денежные средства Абызова на общую сумму более 20,629 миллиарда рублей. Суд наложил арест на более чем 118 миллионов акций различных компаний, в том числе АО "Электромагистраль" и АО "Региональные электрические сети", принадлежащие экс-министру.

Сам Абызов заявил, что он недоумевает от произвола следственных органов.